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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 3 Pro 4350G

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 3 Pro 4350G
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 3 Pro 4350G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 3 Pro 4350G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4350G and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 1127 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +133%
14112
Ryzen 3 Pro 4350G
6050
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +117%
24735
Ryzen 3 Pro 4350G
11379
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 3 Pro 4350G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 6
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1700 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700G
н/д
Ryzen 3 Pro 4350G
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 12

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Комментарии

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