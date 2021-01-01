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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 2400G

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 5 2400G
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 5 2400G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 2400G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2400G and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 892 балла
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +52%
1535
Ryzen 5 2400G
1011
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +198%
14241
Ryzen 5 2400G
4778
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +164%
8863
Ryzen 5 2400G
3354

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 2400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 359 долларов 169 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 11
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1240 МГц
Шейдерные блоки 512 704
TMUs 32 44
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 11
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700G
н/д
Ryzen 5 2400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 5 2400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 12

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Комментарии

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