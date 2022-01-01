AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 2600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
54
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 971 балл
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +49%
1514
1014
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +98%
14112
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +46%
3296
2264
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +86%
24735
13272
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +62%
1580
976
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +77%
9689
5459
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|11 сентября 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|-
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|20
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