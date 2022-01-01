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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 971 балл
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +49%
1514
Ryzen 5 2600
1014
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +98%
14112
Ryzen 5 2600
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +46%
3296
Ryzen 5 2600
2264
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +86%
24735
Ryzen 5 2600
13272
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +62%
1580
Ryzen 5 2600
976
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +77%
9689
Ryzen 5 2600
5459
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 11 сентября 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 20

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Комментарии

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