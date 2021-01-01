AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 3400G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1309 и 922 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +41%
582
414
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +181%
5551
1974
Passmark CPU (одноядерный)
2379
Passmark CPU (многоядерный)
9495
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +43%
1330
928
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +137%
8725
3676
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|149 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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