AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 3400GE
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 3400GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 927 баллов
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
- На 46% ниже чем у Ryzen 7 5700G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
14112
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +41%
3296
2331
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +173%
24735
9073
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +69%
1580
933
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +195%
9689
3287
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|30 сентября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Picasso
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 11
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|704
|TMUs
|32
|44
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|-
|11
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|8
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