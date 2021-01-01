AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 3600XT
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
509
Cinebench R20 (многоядерный)
3950
Passmark CPU (одноядерный)
2781
Passmark CPU (многоядерный)
18832
Geekbench 5 (одноядерный)
1296
Ryzen 5 3600XT +4%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +20%
8683
7219
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|-
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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