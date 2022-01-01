AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 5600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1515
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +31%
14075
10712
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +1%
3279
3243
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +14%
24706
21740
Geekbench 5 (одноядерный)
1491
Ryzen 5 5600 +4%
1545
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +22%
9469
7743
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|-
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|24
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