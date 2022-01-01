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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 5 5600
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 5 5600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600 and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +31%
14075
Ryzen 5 5600
10712
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +1%
3279
Ryzen 5 5600
3243
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +14%
24706
Ryzen 5 5600
21740
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G
1491
Ryzen 5 5600 +4%
1545
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +22%
9469
Ryzen 5 5600
7743
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 5 5600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 24

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Комментарии

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