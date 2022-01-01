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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 1369 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • На 17% ниже чем у Ryzen 7 5700G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +10%
1514
Ryzen 5 5600H
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +41%
14112
Ryzen 5 5600H
10040
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +10%
3296
Ryzen 5 5600H
2994
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +43%
24735
Ryzen 5 5600H
17257
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +15%
1580
Ryzen 5 5600H
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +59%
9689
Ryzen 5 5600H
6087
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Cezanne
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700G
н/д
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 16

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Комментарии

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