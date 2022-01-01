AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 5600H
Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 1369 баллов
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- На 17% ниже чем у Ryzen 7 5700G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +10%
1514
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +41%
14112
10040
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +10%
3296
2994
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +43%
24735
17257
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +15%
1580
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +59%
9689
6087
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Cezanne
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|448
|TMUs
|32
|28
|ROPs
|8
|7
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|16
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