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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 7 2700X

Что лучше: AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700X and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1549 и 1088 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +37%
1523
Ryzen 7 2700X
1113
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +38%
14049
Ryzen 7 2700X
10186
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +35%
3298
Ryzen 7 2700X
2451
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +40%
24757
Ryzen 7 2700X
17627
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +43%
1564
Ryzen 7 2700X
1092
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +28%
9446
Ryzen 7 2700X
7377
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 19 апреля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 85°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 20

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Комментарии

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