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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 7 3800XT

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 7 3800XT
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 7 3800XT

Что лучше: AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 3800XT на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800XT and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 1352 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +11%
1514
Ryzen 7 3800XT
1367
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +9%
14112
Ryzen 7 3800XT
12968
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +15%
3296
Ryzen 7 3800XT
2861
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +3%
24735
Ryzen 7 3800XT
24053
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +16%
1580
Ryzen 7 3800XT
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 3800XT

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 7 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 24

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Комментарии

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