AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 3 2300U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или Ryzen 3 2300U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1165 и 787 баллов
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2300U
- На 40% ниже чем у Ryzen 7 5700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
328
Cinebench R20 (многоядерный)
1002
Passmark CPU (одноядерный)
1692
Passmark CPU (многоядерный)
5292
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +50%
1164
778
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +167%
6158
2305
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|8 января 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 3 2300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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