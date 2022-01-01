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AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 3400G

AMD Ryzen 7 5700U
VS
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или десктопный Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 5700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1178 и 951 балл
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +18%
1265
Ryzen 5 3400G
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +88%
9051
Ryzen 5 3400G
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +11%
2631
Ryzen 5 3400G
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +74%
16275
Ryzen 5 3400G
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +64%
6243
Ryzen 5 3400G
3817
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Picasso
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 11
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 512 704
TMUs 32 44
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 11
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700U
н/д
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700U Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 8

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Комментарии

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