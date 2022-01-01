AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 3400G
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или десктопный Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 62% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1178 и 951 балл
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +18%
1265
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +88%
9051
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +11%
2631
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +74%
16275
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +24%
1185
955
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +64%
6243
3817
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|7 июля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Lucienne
|Picasso
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 11
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|704
|TMUs
|32
|44
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|-
|11
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|8
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