Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5700U vs Ryzen 5 3450U

AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 3450U

AMD Ryzen 7 5700U
VS
AMD Ryzen 5 3450U
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 5 3450U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или Ryzen 5 3450U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3450U and 5700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1178 и 775 баллов
  • На 29% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +183%
9051
Ryzen 5 3450U
3195
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +34%
2631
Ryzen 5 3450U
1965
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +138%
16275
Ryzen 5 3450U
6831
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +153%
6243
Ryzen 5 3450U
2470
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 3450U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 1 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700U
н/д
Ryzen 5 3450U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700U Сайт AMD Ryzen 5 3450U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 5700U против Core i7 1165G7
2. Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 5500U
3. Ryzen 7 5700U против Ryzen 7 5800H
4. Ryzen 7 5700U против Core i7 1185G7
5. Ryzen 7 5700U против Core i5 11300H
6. Ryzen 5 3450U против Core i5 1135G7
7. Ryzen 5 3450U против Ryzen 5 5500U
8. Ryzen 5 3450U против Ryzen 3 5300U
9. Ryzen 5 3450U против Core i3 1005G1

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3450U или Ryzen 7 5700U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры