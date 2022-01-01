Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5700U vs Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 5700U
VS
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или десктопный Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 5700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1178 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U
1265
Ryzen 5 5600X +23%
1552
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U
9051
Ryzen 5 5600X +32%
11937
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700U
2631
Ryzen 5 5600X +29%
3386
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700U
16275
Ryzen 5 5600X +36%
22194
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U
1185
Ryzen 5 5600X +38%
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U
6243
Ryzen 5 5600X +32%
8222
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Vermeer
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 1900 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700U Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 7 5700U
2. AMD Ryzen 5 5600H или Ryzen 7 5700U
3. Apple M1 Pro или AMD Ryzen 7 5700U
4. AMD Ryzen 5 5600U или Ryzen 7 5700U
5. Apple M1 или AMD Ryzen 7 5700U
6. AMD Ryzen 7 3700X или Ryzen 5 5600X
7. AMD Ryzen 5 5500U или Ryzen 5 5600X
8. AMD Ryzen 7 5700G или Ryzen 5 5600X
9. Apple M1 или AMD Ryzen 5 5600X
10. Intel Core i5 12400 или AMD Ryzen 5 5600X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5700U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры