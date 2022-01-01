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AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 6600U

AMD Ryzen 7 5700U
VS
AMD Ryzen 5 6600U
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 5700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% ниже чем у Ryzen 5 6600U пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1483 и 1178 баллов
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U
1260
Ryzen 5 6600U +18%
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U
1175
Ryzen 5 6600U +25%
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U
6165
Ryzen 5 6600U +22%
7512
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Rembrandt
Сокет FP6 FP7
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 AMD Radeon 660M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700U
н/д
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ -
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700U Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 -

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6. AMD Ryzen 5 6600U или AMD Ryzen 5 5600U
7. AMD Ryzen 5 6600U или AMD Ryzen 7 6800U​

Комментарии

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