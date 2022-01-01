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AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 Pro 4650G

AMD Ryzen 7 5700U
VS
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или десктопный Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4650G and 5700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 Pro 4650G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700U
н/д
Ryzen 5 Pro 4650G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700U Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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