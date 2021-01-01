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AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 7 3750H

AMD Ryzen 7 5700U
VS
AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 5700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1159 и 864 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +97%
9249
Ryzen 7 3750H
4695
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +73%
5832
Ryzen 7 3750H
3377

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2020 6 января 2019
Цена в момент релиза - 1100 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.8 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 10
Частота GPU 0 МГц -
Boost частота GPU 1750 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700U Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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