AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 7 3750H
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1159 и 864 балла
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +32%
1253
951
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +97%
9249
4695
Passmark CPU (одноядерный)
2087
Passmark CPU (многоядерный)
8290
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +34%
1141
849
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +73%
5832
3377
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|1100 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 10
|Частота GPU
|0 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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