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AMD Ryzen 7 5700X против Ryzen 7 2700

AMD Ryzen 7 5700X
VS
AMD Ryzen 7 2700
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 7 2700

Что лучше: AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 2700 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700 and 5700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1647 и 981 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700X +44%
1535
Ryzen 7 2700
1065
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700X +60%
14321
Ryzen 7 2700
8958
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700X +68%
1661
Ryzen 7 2700
987
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700X +53%
10235
Ryzen 7 2700
6678
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 2700

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 19 апреля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Номер модели Vermeer -
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700X Сайт AMD Ryzen 7 2700
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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