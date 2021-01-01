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AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 7 5800
VS
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 5800
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1636 и 1489 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +6%
1569
Ryzen 5 5600G
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +26%
13894
Ryzen 5 5600G
11060
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +8%
3398
Ryzen 5 5600G
3144
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +32%
26089
Ryzen 5 5600G
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +9%
1615
Ryzen 5 5600G
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +26%
9419
Ryzen 5 5600G
7475

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800 и Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 13 апреля 2021
Цена в момент релиза - 259 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Частота GPU - 0 МГц
Boost частота GPU - 1750 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800 Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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