AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 5 5600G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
94
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
63
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
80
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1636 и 1489 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +6%
1569
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +26%
13894
11060
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +8%
3398
3144
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +32%
26089
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +9%
1615
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +26%
9419
7475
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|-
|259 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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