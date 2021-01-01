AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 5 5600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц или Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
63
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
84
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
593
Cinebench R20 (многоядерный)
4408
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +2%
3480
3404
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +20%
26821
22388
Geekbench 5 (одноядерный)
1666
Ryzen 5 5600X +1%
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +14%
9751
8551
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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