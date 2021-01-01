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AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 5800
VS
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц или Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 5800
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +2%
3480
Ryzen 5 5600X
3404
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +20%
26821
Ryzen 5 5600X
22388
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800
1666
Ryzen 5 5600X +1%
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +14%
9751
Ryzen 5 5600X
8551

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800 и Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800 Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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