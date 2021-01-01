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AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 5800
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 5800
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Разблокированный множитель
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800 пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Более чем на 30° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +28%
3480
Ryzen 7 3700X
2712
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +18%
27552
Ryzen 7 3700X
23254
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800 и Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 65°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800 Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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