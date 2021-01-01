AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 7 3700X
Что лучше: AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
61
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
78
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
83
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Разблокированный множитель
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800 пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Более чем на 30° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
4878
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +28%
3480
2712
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +18%
27552
23254
Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
8120
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|65°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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