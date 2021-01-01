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AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 7 4800H

AMD Ryzen 7 5800
VS
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 5800
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800 пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Более чем на 40° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +30%
3480
Ryzen 7 4800H
2685
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +43%
27552
Ryzen 7 4800H
19313
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800 и Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45 Вт
Критическая температура 65°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800 Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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