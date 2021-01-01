AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 7 4800HS
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
61
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
78
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
83
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
- На 67% ниже чем у Ryzen 7 5800 пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- Более чем на 40° C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
487
Cinebench R20 (многоядерный)
4272
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +31%
3480
2654
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800 +43%
27552
19241
Geekbench 5 (одноядерный)
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
7431
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|16 марта 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|65°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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