Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5800 vs Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 7 5800 против Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 7 5800
VS
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 5800
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800 +3%
1575
Ryzen 7 5700X
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800
14190
Ryzen 7 5700X +1%
14321
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800
1619
Ryzen 7 5700X +3%
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800
9335
Ryzen 7 5700X +10%
10235
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800 и Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Zen 3
Номер модели - Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800 Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800 и AMD Ryzen 5 3600
2. AMD Ryzen 7 5800 и AMD Ryzen 7 3700X
3. AMD Ryzen 7 5800 и AMD Ryzen 7 5800X
4. AMD Ryzen 7 5800 и AMD Ryzen 9 5900X
5. AMD Ryzen 7 5800 и Intel Core i9 11900K
6. AMD Ryzen 7 5700X и AMD Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 7 5700X и AMD Ryzen 5 5600X
8. AMD Ryzen 7 5700X и Intel Core i7 10700K
9. AMD Ryzen 7 5700X и AMD Ryzen 7 5700G
10. AMD Ryzen 7 5700X и Intel Core i5 12600K

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700X или Ryzen 7 5800?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры