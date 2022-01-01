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AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 43% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 54 vs 95 Ватт
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 1278 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +27%
12257
Ryzen 5 3600X
9619
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +16%
3110
Ryzen 5 3600X
2687
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +17%
21537
Ryzen 5 3600X
18450
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +12%
1434
Ryzen 5 3600X
1284
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 95 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800H Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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