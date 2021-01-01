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AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 5 4600U

AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 5 4600U
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 5 4600U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 4600U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600U and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1411 и 1091 балл
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600U
  • На 54% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +23%
1415
Ryzen 5 4600U
1152
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +53%
12131
Ryzen 5 4600U
7925
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +29%
3108
Ryzen 5 4600U
2403
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +60%
21652
Ryzen 5 4600U
13567
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +29%
1393
Ryzen 5 4600U
1083
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +36%
7360
Ryzen 5 4600U
5427

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 4600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 6
Частота GPU 0 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800H Сайт AMD Ryzen 5 4600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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