Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5800H vs Ryzen 5 5500

AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 5 5500

AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 5500 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H
1434
Ryzen 5 5500 +3%
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H
7309
Ryzen 5 5500 +9%
7998
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 15 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Cezanne
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800H Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 5800H
2. Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 7 5800H
3. AMD Ryzen 9 5900HS и AMD Ryzen 7 5800H
4. Intel Core i7 11370H и AMD Ryzen 7 5800H
5. Apple M1 и AMD Ryzen 7 5800H
6. AMD Ryzen 5 5600G и AMD Ryzen 5 5500
7. AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5500

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500 или Ryzen 7 5800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры