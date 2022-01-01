AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 5 5500
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
53
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 5500 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1426
Cinebench R23 (многоядерный)
12257
Passmark CPU (одноядерный)
3110
Passmark CPU (многоядерный)
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
1434
Ryzen 5 5500 +3%
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
7309
Ryzen 5 5500 +9%
7998
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Cezanne
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|-
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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