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AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1475 баллов
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.45 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H
1489
Ryzen 5 5600X +12%
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H
7673
Ryzen 5 5600X +10%
8474

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 января 2021 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.45 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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