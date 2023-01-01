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AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 5 7520U

AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 5 7520U
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 5 7520U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7520U and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1454 и 1063 балла
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +27%
1431
Ryzen 5 7520U
1128
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +168%
12331
Ryzen 5 7520U
4599
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +38%
1465
Ryzen 5 7520U
1064
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +86%
7440
Ryzen 5 7520U
3992
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 7520U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 22 сентября 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 3.2 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 28x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Сокет FP6 FT6
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 610M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 128
TMUs 32 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5800H
н/д
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 LPDDR5-5500
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800H Сайт AMD Ryzen 5 7520U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 4

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