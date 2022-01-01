AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 5 Pro 5650U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 Pro 5650U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 5650U
- На 72% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +4%
1418
1357
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +71%
12217
7131
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +4%
3089
2967
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +40%
21431
15283
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +5%
1407
1337
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +40%
7533
5373
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|16 марта 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Cezanne U
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|448
|TMUs
|32
|28
|ROPs
|8
|7
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 5650U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1