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AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 7 1700X

AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 7 1700X
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 1700X

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 7 1700X на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1700X and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 43% ниже чем у Ryzen 7 1700X пиковое энергопотребление – 54 vs 95 Ватт
  • На 28.53 ГБ/c (72%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 944 балла
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700X
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +39%
12257
Ryzen 7 1700X
8846
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +49%
3110
Ryzen 7 1700X
2091
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +38%
21537
Ryzen 7 1700X
15644
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +14%
7309
Ryzen 7 1700X
6389
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 7 1700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 2 марта 2017
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 95 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800H Сайт AMD Ryzen 7 1700X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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