AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 7 1700X
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 7 1700X на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 43% ниже чем у Ryzen 7 1700X пиковое энергопотребление – 54 vs 95 Ватт
- На 28.53 ГБ/c (72%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 944 балла
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700X
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +44%
1426
987
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +39%
12257
8846
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +49%
3110
2091
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +38%
21537
15644
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +51%
1434
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +14%
7309
6389
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|2 марта 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Zen
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|-
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Сайт AMD Ryzen 7 1700X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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