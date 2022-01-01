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AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 7 3750H

AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 862 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • На 35% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +199%
12257
Ryzen 7 3750H
4098
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800H +47%
3110
Ryzen 7 3750H
2112
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +158%
21537
Ryzen 7 3750H
8338
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H +118%
7309
Ryzen 7 3750H
3358
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Picasso
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 10
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 512 640
TMUs 32 40
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 10
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5800H
н/д
Ryzen 7 3750H
1.664 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800H Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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