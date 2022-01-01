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AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 17% ниже чем у Ryzen 7 5700X пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1647 и 1432 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H
12257
Ryzen 7 5700X +17%
14321
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800H
1434
Ryzen 7 5700X +16%
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800H
7309
Ryzen 7 5700X +40%
10235
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 15 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 3
Номер модели - Vermeer
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800H Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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