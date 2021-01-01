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AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 7 5800

AMD Ryzen 7 5800H
VS
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 5800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800 пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Более чем на 40° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800H и Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 105 Вт
Критическая температура 105°C 65°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800H Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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