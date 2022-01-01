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AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 7 5800HS
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 7 5800HS
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц или Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 5800HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1373 и 1046 баллов
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • На 29% ниже чем у Ryzen 7 5800HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800HS +20%
1351
Ryzen 3 5300U
1129
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS +127%
10572
Ryzen 3 5300U
4649
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800HS +27%
3080
Ryzen 3 5300U
2421
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS +104%
20796
Ryzen 3 5300U
10175
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800HS +31%
1377
Ryzen 3 5300U
1051
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS +85%
6864
Ryzen 3 5300U
3705
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800HS и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Lucienne
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 6
Boost частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800HS Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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