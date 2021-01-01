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AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 7 5800HS
VS
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 7 5800HS
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц или десктопный Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 5800HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800HS и Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 13 апреля 2021
Цена в момент релиза - 259 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.8 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 0 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800HS Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Комментарии

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