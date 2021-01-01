AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 5 5600G
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц или десктопный Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
11060
Passmark CPU (одноядерный)
3144
Passmark CPU (многоядерный)
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
1407
Ryzen 5 5600G +5%
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
7126
Ryzen 5 5600G +5%
7475
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|-
|259 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|0 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|24
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