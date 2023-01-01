AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 5 7535HS
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц или Ryzen 5 7535HS с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7535HS
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1399 баллов
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4.55 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1349
Ryzen 5 7535HS +15%
1550
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS +10%
10507
9536
Passmark CPU (одноядерный)
3082
Passmark CPU (многоядерный)
20764
Geekbench 5 (одноядерный)
1410
Ryzen 5 7535HS +12%
1583
Geekbench 5 (многоядерный)
7091
Ryzen 5 7535HS +6%
7529
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3 (Cezanne)
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 660M
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.55 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 660M
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|8
|16
|Вычислительные блоки
|-
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
|Сайт AMD Ryzen 5 7535HS
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1