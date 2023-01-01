Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5800HS vs Ryzen 5 7535HS

AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 5 7535HS

AMD Ryzen 7 5800HS
VS
AMD Ryzen 5 7535HS
AMD Ryzen 7 5800HS
AMD Ryzen 5 7535HS

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц или Ryzen 5 7535HS с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7535HS and 5800HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7535HS
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1399 баллов
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4.55 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS +10%
10507
Ryzen 5 7535HS
9536
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800HS и Ryzen 5 7535HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.55 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Сокет FP6 FP7
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 660M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5800HS
н/д
Ryzen 5 7535HS
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800HS Сайт AMD Ryzen 5 7535HS
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800HS или Ryzen 7 4800H
2. AMD Ryzen 7 5800HS или Intel Core i7 12700H
3. AMD Ryzen 7 5800HS или Ryzen 9 6900HS
4. AMD Ryzen 5 7535HS или Ryzen 5 5600H
5. AMD Ryzen 5 7535HS или Ryzen 5 6600H
6. AMD Ryzen 5 7535HS или Ryzen 5 7640HS
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7535HS или Ryzen 7 5800HS?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры