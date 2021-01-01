AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 7 3800X
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц или десктопный Ryzen 7 3800X на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- На 20.62 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
508
Cinebench R20 (многоядерный)
5109
Passmark CPU (одноядерный)
2757
Passmark CPU (многоядерный)
23684
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800HS +2%
1349
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
7305
Ryzen 7 3800X +17%
8535
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|399 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.3 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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