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AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 7 4800U

AMD Ryzen 7 5800HS
VS
AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 7 5800HS
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 5800HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1340 и 1169 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800HS +16%
1331
Ryzen 7 4800U
1149
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS +12%
7188
Ryzen 7 4800U
6445

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800HS и Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 18x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800HS Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Конкуренты

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4. Ryzen 7 4800U или Core i7 10750H
5. Ryzen 7 4800U или Core i7 1065G7
6. Ryzen 7 4800U или Ryzen 7 4800H
7. Ryzen 7 4800U или Core i7 10875H
8. Ryzen 7 4800U или Core i5 1135G7

Комментарии

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