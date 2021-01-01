AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 7 5700U
Что лучше: AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1475 и 1192 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800HS +24%
1483
1200
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS +16%
7338
6344
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|12 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.3 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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