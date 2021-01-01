Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц или десктопный Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.