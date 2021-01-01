AMD Ryzen 7 5800U против Ryzen 3 5300U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц или Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1408 и 1013 баллов
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800U +26%
1400
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800U +91%
8832
4632
Passmark CPU (одноядерный)
2425
Passmark CPU (многоядерный)
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800U +38%
1393
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800U +110%
6910
3288
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|0 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800U
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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