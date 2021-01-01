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AMD Ryzen 7 5800U против Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 7 5800U
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 7 5800U
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц или Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 5800U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1423 и 1058 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5800U +84%
3607
Ryzen 5 4500U
1960
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800U +34%
1406
Ryzen 5 4500U
1046
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800U +95%
7050
Ryzen 5 4500U
3607

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 1.9 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800U Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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