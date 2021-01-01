AMD Ryzen 7 5800U против Ryzen 5 4600H
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц или Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
- На 72% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1417 и 1116 баллов
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 5800U +13%
512
453
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5800U +11%
3676
3297
Passmark CPU (одноядерный)
2488
Passmark CPU (многоядерный)
15001
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800U +26%
1427
1130
Geekbench 5 (многоядерный)
5885
Ryzen 5 4600H +4%
6093
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|1.9 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800U
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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