Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц или Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.