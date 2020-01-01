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AMD Ryzen 7 5800U против Ryzen 7 4800H

AMD Ryzen 7 5800U
AMD Ryzen 7 5800U
VS
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 5800U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 44% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1421 и 1171 балл
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800U +21%
1421
Ryzen 7 4800H
1178
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 2 февраля 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.0 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 29x
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 45 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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