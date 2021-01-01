Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5800U vs Ryzen 7 4800HS

AMD Ryzen 7 5800U против Ryzen 7 4800HS

AMD Ryzen 7 5800U
VS
AMD Ryzen 7 4800HS
AMD Ryzen 7 5800U
AMD Ryzen 7 4800HS

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800HS and 5800U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 4800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1423 и 1181 балл
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5800U
3607
Ryzen 7 4800HS +16%
4182
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800U +20%
1406
Ryzen 7 4800HS
1171
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 7 4800HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.9 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800U -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 5800U против Core i9 10900K
2. Ryzen 7 5800U против Ryzen 9 5900X
3. Ryzen 7 5800U против Ryzen 9 3900X
4. Ryzen 7 5800U против Ryzen 7 4800U
5. Ryzen 7 4800HS против Core i7 1065G7
6. Ryzen 7 4800HS против Ryzen 7 3700X
7. Ryzen 7 4800HS против Ryzen 5 4600H
8. Ryzen 7 4800HS против Core i7 10850H
9. Ryzen 7 4800HS против Core i7 1165G7

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800HS или Ryzen 7 5800U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях