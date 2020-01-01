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AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 3 3300X

AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц или Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 5800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1683 и 1311 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +154%
5843
Ryzen 3 3300X
2302
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +28%
3437
Ryzen 3 3300X
2691
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +126%
28698
Ryzen 3 3300X
12694
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +29%
1683
Ryzen 3 3300X
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +83%
9778
Ryzen 3 3300X
5354

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 449 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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