AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 5 4600G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц или Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1633 и 1167 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +22%
584
478
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +76%
5902
3346
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +32%
3501
2658
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +67%
28383
16952
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +41%
1632
1154
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +62%
9984
6175
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|449 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Сайт AMD Ryzen 5 4600G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1