AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 3 5300G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц или Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 1378 баллов
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +44%
1580
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +480%
15335
2646
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +13%
3433
3044
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +104%
28395
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +22%
1674
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +104%
10195
4989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|449 долларов
|150 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|40x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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